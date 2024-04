Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 73,12 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 73,12 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 72,71 USD. Bei 73,39 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 284.540 Stück gehandelt.

Bei 82,10 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,28 Prozent. Bei 29,23 USD erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 150,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Uber am 07.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,29 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 9.936,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.607,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 1,25 USD je Aktie aus.



