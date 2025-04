Uber Aktie News: Uber fällt am Nachmittag

So bewegt sich Uber

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 72,90 USD.

Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 72,90 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 72,74 USD. Bei 73,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 248.809 Uber-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 87,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,33 Prozent. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,99 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Uber ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,69 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,96 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,49 USD je Aktie aus.

