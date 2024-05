Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 67,09 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 67,09 USD zu. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 67,33 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,00 USD. Zuletzt wechselten 369.486 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 82,10 USD. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 22,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Uber gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ein EPS von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10,13 Mrd. USD gegenüber 8,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,933 USD je Uber-Aktie.

