Uber Aktie News: Uber am Mittag kaum bewegt

Die Aktie von Uber zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 40,48 EUR zeigte sich die Uber-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Uber-Aktie kam im Tradegate-Handel um 11:11 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 40,48 EUR. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,48 EUR zu. Bei 40,10 EUR markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,20 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 314 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 47,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 17,34 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,55 EUR. Dieser Wert wurde am 27.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Am 01.08.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 9.230,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.073,00 USD umgesetzt worden waren.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 0,258 USD in den Büchern stehen haben wird.

