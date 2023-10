Uber Aktie News: Uber am Montagmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 41,28 EUR ab.

Die Uber-Aktie musste um 11:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 41,28 EUR abwärts. Die Uber-Aktie sank bis auf 41,10 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 41,12 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 4.852 Uber-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,50 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,07 Prozent hinzugewinnen. Am 27.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,55 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 01.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.073,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.230,00 USD ausgewiesen.

Die Uber-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,357 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

