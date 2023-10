Uber Aktie News: Uber zieht am Montagnachmittag an

Blick auf Uber-Kurs

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 43,99 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 43,99 USD zu. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,08 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 43,75 USD. Zuletzt wechselten via New York 280.241 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,49 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 12,50 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 23,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 83,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 01.08.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber -1,33 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.230,00 USD – ein Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 8.073,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 präsentieren.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,357 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

