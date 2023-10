Uber Aktie News: Uber am Montagvormittag im Sinkflug

Blick auf Uber-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 43,46 USD.

Die Uber-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 5,3 Prozent bei 43,46 USD. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 42,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,02 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.995 Uber-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,47 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,10 USD ab. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 80,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Am 01.08.2023 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber -1,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent auf 9.230,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.073,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 präsentieren.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,357 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

