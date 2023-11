Uber Aktie News: Uber am Donnerstagmittag im Minus

So entwickelt sich Uber

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 49,46 EUR.

Die Uber-Aktie wies um 12:01 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 49,46 EUR abwärts. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,44 EUR ab. Bei 49,70 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 1.612 Uber-Aktien gehandelt.

Am 15.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 1,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.12.2022 Kursverluste bis auf 22,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie.

Uber ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,61 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.292,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.343,00 USD eingefahren.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,373 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ

NYSE-Titel Uber-Aktie höher: Uber macht Gewinn - Umsatz unter Erwartungen

Ausblick: Uber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse