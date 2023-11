Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag freundlich

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 53,88 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 53,88 USD zu. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 54,03 USD. Mit einem Wert von 53,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 474.029 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,31 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 0,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 23,91 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,62 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie.

Am 07.11.2023 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,61 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.292,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.343,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2023 0,373 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

