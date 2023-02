Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Nachmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Uber 32,89 EUR

-2,71% Charts

News

Analysen

Die Uber-Aktie konnte um 03:32 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 34,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 34,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,86 EUR. Bisher wurden heute 1.575 Uber-Aktien gehandelt.

Am 08.02.2023 markierte das Papier bei 35,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 3,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 30.06.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 08.02.2023. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,44 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 8.607,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 5.778,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 03.05.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Verlust von -0,090 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA

Uber-Aktie an der NYSE im Plus: Uber überrascht mit schwarzen Zahlen in Q4 - Umsatzsprung

Ausblick: Uber präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com