Uber Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Uber

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04:12 Uhr 0,2 Prozent auf 33,86 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,86 EUR aus. Bei 33,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100 Stück gehandelt.

Bei 35,26 EUR markierte der Titel am 08.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 3,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 19,18 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 76,48 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 USD je Uber-Aktie an.

Am 08.02.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 8.607,00 USD gegenüber 5.778,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Uber 2023 einen Verlust in Höhe von -0,094 USD ausweisen wird.

