Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Uber 30,62 EUR

1,86% Charts

News

Analysen

Die Uber-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 31,59 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 31,58 USD. Mit einem Wert von 32,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 834.889 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 37,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 15,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,90 USD ab. Mit Abgaben von 58,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Uber ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,29 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.607,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.778,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.05.2023 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,105 USD je Uber-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Amazon, Tesla & Co: Diese Aktien haben die reichsten Menschen der Welt im Depot

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA

Uber-Aktie an der NYSE im Plus: Uber überrascht mit schwarzen Zahlen in Q4 - Umsatzsprung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com