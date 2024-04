Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Uber im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 74,03 USD ab.

Die Uber-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 74,03 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 74,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 283.882 Uber-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2024 auf bis zu 82,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,90 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 29,23 USD erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 60,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.936,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.607,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.04.2025.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,25 USD je Aktie.

