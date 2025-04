Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 74,57 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,1 Prozent auf 74,57 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,62 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 896.119 Uber-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 USD erreichte der Titel am 12.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 16,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,99 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 26,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Uber gewährte am 05.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,27 USD, nach 0,69 USD im Vorjahresvergleich. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,96 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

