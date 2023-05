Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Vormittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Uber 34,40 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 1,8 Prozent auf 37,46 USD. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 37,46 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,88 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 43.104 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 39,22 USD erreichte der Titel am 13.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,71 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 19,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Uber-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 USD.

Am 02.05.2023 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -3,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.823,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.854,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Uber am 10.08.2023 präsentieren.

2023 dürfte Uber einen Verlust von -0,011 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

