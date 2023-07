Uber im Fokus

Uber Aktie News: Uber am Nachmittag gesucht

17.07.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Uber zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 45,09 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 45,09 USD. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,28 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 44,68 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 306.557 Uber-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 46,40 USD erreichte der Titel am 14.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,91 Prozent hinzugewinnen. Am 16.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,77 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 117,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 USD. Am 02.05.2023 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,73 Prozent auf 8.823,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.854,00 USD in den Büchern gestanden. Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Uber am 01.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 30.07.2024. Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2023 0,031 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Turbulenzen bei NYSE-Wert Uber voraus? CEO verkauft zum ersten Mal seit Jahren Uber-Aktien - CFO will gehen Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com