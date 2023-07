Uber Aktie News: Uber wird am Montagvormittag ausgebremst

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 44,72 USD.

Die Uber-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 44,72 USD. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 44,59 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,94 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 42.299 Aktien.

Bei 46,31 USD markierte der Titel am 14.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 20,62 USD. Abschläge von 53,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 USD.

Am 02.05.2023 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.823,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.854,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Uber am 01.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,031 USD je Aktie in den Uber-Büchern.



