Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Uber

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 44,11 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 44,11 USD. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 44,11 USD. Bei 44,41 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 231.398 Uber-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,49 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 12,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 23,91 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 45,79 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 USD je Uber-Aktie aus.

Am 01.08.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.230,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.073,00 USD in den Büchern gestanden.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,357 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

General Motors-Aktie: Robotaxi von GM-Tochter in Unfall verwickelt

NYSE-Wert Uber-Aktie fester: Neuer Finanzchef gefunden

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison