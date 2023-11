Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Freitagmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uber zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 50,05 EUR.

Das Papier von Uber konnte um 10:24 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 50,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 50,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.110 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2023 markierte das Papier bei 50,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 0,69 Prozent niedriger. Am 27.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,53 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 54,99 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 USD an.

Uber ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,61 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.292,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.343,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,373 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

