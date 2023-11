Uber Aktie News: Uber tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Die Aktie von Uber zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Uber-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 54,38 USD.

Die Uber-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 54,38 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 54,44 USD. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 54,01 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 54,03 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 405.378 Uber-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,50 USD erreichte der Titel am 16.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 0,22 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 23,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Uber-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 USD.

Am 07.11.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,61 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.292,00 USD – ein Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 8.343,00 USD erwirtschaftet hatte.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 0,373 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

