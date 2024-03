Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 75,03 USD ab.

Die Uber-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 75,03 USD. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,68 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,00 USD. Zuletzt wechselten 753.556 Uber-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,10 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 9,42 Prozent Luft nach oben. Bei 29,23 USD fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 61,05 Prozent wieder erreichen.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 07.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.936,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.607,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,44 Prozent gesteigert.

Uber wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 1,24 USD je Aktie aus.

