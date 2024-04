Uber Aktie News: Uber am Nachmittag in Rot

Uber im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 71,73 USD.

Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 71,73 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 71,46 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,26 USD. Zuletzt wechselten via New York 189.136 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 82,10 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 14,46 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,23 USD ab. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 145,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 07.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.607,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.936,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Uber möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 1,25 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Trotz Apple Car-Absage: Apple will den Automobilmarkt nicht ganz aufgeben

Uber zahlt in Australien Millionenstrafe zwecks Konfliktbeilegung