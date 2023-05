Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Uber 35,76 EUR

2,88% Charts

News

Analysen

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 38,54 USD. Bei 38,63 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 546.790 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,23 USD erreichte der Titel am 13.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,79 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,90 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Am 02.05.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -3,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.823,00 USD – ein Plus von 28,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 6.854,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Uber am 10.08.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,011 USD je Uber-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com