Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 45,83 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 46,15 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 45,44 USD. Bisher wurden via New York 684.940 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 46,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 1,24 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,14 USD am 29.07.2022. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 107,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 02.05.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.823,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 6.854,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht. Uber dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,031 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Turbulenzen bei NYSE-Wert Uber voraus? CEO verkauft zum ersten Mal seit Jahren Uber-Aktien - CFO will gehen

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient