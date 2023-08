Uber Aktie News: Uber am Freitagmittag kaum bewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Im Stuttgart-Handel kam die Uber-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 39,96 EUR.

Die Uber-Aktie zeigte sich um 11:56 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 39,96 EUR. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,16 EUR zu. Bei 39,96 EUR markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 40,16 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 2.200 Uber-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,18 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,88 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 42,74 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Am 01.08.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.230,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.073,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,287 USD je Aktie.

