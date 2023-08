Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag kaum verändert

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Bei der Uber-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 43,96 USD.

Die Uber-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 43,96 USD. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 44,09 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 43,27 USD. Bei 43,27 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 302.214 Uber-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 49,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 22,95 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 47,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 USD.

Am 01.08.2023 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber -1,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.230,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.073,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,33 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,287 USD je Aktie.

