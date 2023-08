Uber Aktie News: Uber legt am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,8 Prozent auf 44,00 USD.

Die Uber-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 44,00 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 44,75 USD. Bei 44,37 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 15.374 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 49,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 12,43 Prozent Luft nach oben. Bei 22,97 USD erreichte der Anteilsschein am 12.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 01.08.2023 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber -1,33 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.230,00 USD – ein Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 8.073,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,287 USD fest.

