Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Uber-Kurs

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 47,18 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 47,18 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 46,86 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,30 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 306.087 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 49,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,90 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,95 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 51,37 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Am 01.08.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9.230,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.073,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Uber wird am 08.11.2023 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,309 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Delivery Hero-Aktie springt deutlich an: Delivery Hero wird optimistischer

Uber-Aktie an der NYSE dennoch im Minus: Uber macht überraschend Gewinn