Uber Aktie News: Uber macht am Mittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Uber. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 59,95 EUR.

Um 11:51 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 59,95 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 60,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,80 EUR. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.564 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2024 auf bis zu 60,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,08 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.01.2023 bei 26,13 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 56,42 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Uber ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,61 USD in den Büchern gestanden. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.292,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.343,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,381 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

