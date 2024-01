Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 64,66 USD abwärts.

Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 64,66 USD. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 64,41 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 64,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.008.229 Uber-Aktien.

Am 18.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 65,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 0,53 Prozent niedriger. Bei 25,71 USD fiel das Papier am 25.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 USD je Uber-Aktie an.

Uber veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,61 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.292,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.343,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Uber am 07.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Uber-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,381 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

