Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag in Rot

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 79,85 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 79,85 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 79,58 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,72 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 429.034 Uber-Aktien.

Am 12.10.2024 markierte das Papier bei 87,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 8,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,99 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 05.02.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,69 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,96 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Uber wird am 30.04.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 2,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

