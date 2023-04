Uber Aktie News: Uber gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Uber 28,82 EUR

Um 11:59 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 28,98 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 29,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 28,82 EUR. Bisher wurden via Tradegate 409 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,40 EUR) erklomm das Papier am 08.02.2023. Mit einem Zuwachs von 18,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,19 EUR am 01.07.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 51,05 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 USD je Uber-Aktie an.

Am 08.02.2023 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.607,00 USD im Vergleich zu 5.778,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Uber-Verlust in Höhe von -0,098 USD je Aktie aus.

