Uber Aktie News: Uber zieht am Freitagvormittag an

Die Uber-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 39,29 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 39,49 USD. Mit einem Wert von 38,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 40.903 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2023 bei 39,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2022 bei 19,91 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 49,33 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Am 02.05.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Uber ebenfalls -3,04 USD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 8.823,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 6.854,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 -0,011 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

