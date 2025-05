Uber Aktie News: Uber verliert am Montagnachmittag

Blick auf Uber-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 91,00 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 91,00 USD. Bei 90,56 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,14 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 499.534 Uber-Aktien.

Bei 92,89 USD erreichte der Titel am 16.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 2,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,99 USD ab. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 39,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 07.05.2025. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,13 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,53 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Uber am 05.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,90 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

