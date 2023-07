Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Uber-Kurs

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 46,91 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 46,91 USD. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 46,70 USD. Bei 47,21 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 688.627 Uber-Aktien.

Bei 47,75 USD erreichte der Titel am 18.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,79 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.07.2022 Kursverluste bis auf 22,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 111,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Uber-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 USD.

Uber ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,04 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,73 Prozent auf 8.823,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.854,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,039 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

