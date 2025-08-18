Uber Aktie News: Uber gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 94,33 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 94,33 USD. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 95,28 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 386.859 Uber-Aktien.

Bei einem Wert von 97,71 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2025). Gewinne von 3,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,33 USD ab. Mit einem Kursverlust von 37,10 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 06.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,63 USD gegenüber 0,47 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 12,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Uber wird am 30.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,92 USD je Aktie belaufen.

