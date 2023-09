Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 46,35 USD.

Die Uber-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 46,35 USD nach. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 46,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,35 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 231.393 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,77 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,95 USD. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 50,50 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Am 01.08.2023 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,33 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.230,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 8.073,00 USD ausgewiesen worden waren.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 0,309 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Delivery Hero-Aktie springt deutlich an: Delivery Hero wird optimistischer

Uber-Aktie an der NYSE dennoch im Minus: Uber macht überraschend Gewinn