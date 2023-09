Uber Aktie News: Uber wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Uber im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 46,51 USD.

Um 22:15 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der AMEX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 46,51 USD ab. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 46,48 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,10 USD. Bisher wurden heute 31.522 Uber-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,47 USD an. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 5,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,97 USD. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 102,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Uber am 01.08.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,33 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent auf 9.230,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.073,00 USD in den Büchern gestanden.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,309 USD fest.

