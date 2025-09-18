Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 97,36 USD zu.

Die Uber-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 97,36 USD. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 97,45 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,15 USD. Zuletzt wurden via New York 1.631.284 Uber-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2025 auf bis zu 99,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 2,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.12.2024 (59,33 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,06 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 10,70 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,91 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an