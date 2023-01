Uber Aktie News: Uber am Freitagmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Uber 26,76 EUR

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 26,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 27,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 679 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 28,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 19,18 EUR. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 39,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 01.11.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -1,28 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 8.343,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 72,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.845,00 USD erwirtschaftet worden.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 07.02.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Uber 2022 einen Verlust in Höhe von -5,088 USD ausweisen wird.

