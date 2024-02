Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Uber im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 76,31 USD abwärts.

Das Papier von Uber befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,7 Prozent auf 76,31 USD ab. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 76,30 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 524.171 Uber-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,86 USD. Dieser Kurs wurde am 16.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 7,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 29,23 USD erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 61,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 07.02.2024 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.936,00 USD im Vergleich zu 8.607,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.05.2024 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

