Uber Aktie News: Uber am Nachmittag höher

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 32,07 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 32,35 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 31,60 USD. Bisher wurden via New York 820.904 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 37,49 USD markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,90 USD ab. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 61,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 08.02.2023. Das EPS belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.607,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 5.778,00 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Uber wird am 03.05.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Uber 2023 einen Verlust in Höhe von -0,105 USD je Aktie ausweisen dürften.

