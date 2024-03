Uber Aktie News: Uber reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 77,79 USD.

Das Papier von Uber konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 77,79 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 78,15 USD. Bei 77,09 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 407.619 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 82,10 USD. 5,54 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,23 USD. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Mit Abgaben von 62,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 07.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.936,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.607,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Uber am 01.05.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,24 USD je Uber-Aktie belaufen.

