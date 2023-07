Uber Aktie News: Uber am Donnerstagvormittag leichter

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 47,15 USD ab.

Die Uber-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 47,15 USD abwärts. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 46,57 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,10 USD. Bisher wurden via AMEX 22.641 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,83 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,44 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 53,01 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 USD.

Uber gewährte am 02.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,04 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,73 Prozent auf 8.823,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.854,00 USD erwirtschaftet worden.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Uber-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 30.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,039 USD je Uber-Aktie belaufen.

