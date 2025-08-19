Uber Aktie News: Uber am Nachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,3 Prozent auf 92,17 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 92,17 USD. Bei 92,11 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,93 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 337.131 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,71 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 5,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,47 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 12,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,23 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,91 USD je Aktie belaufen.

