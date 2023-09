Uber Aktie News: Uber wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 47,00 USD ab.

Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 47,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 46,87 USD. Bei 47,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 348.731 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 49,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 22,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 104,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,33 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.073,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.230,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,309 USD je Uber-Aktie.

