Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 43,18 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 43,18 USD zu. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,27 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 42,72 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 248.377 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,49 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,61 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,91 USD. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 USD an.

Am 01.08.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 9.230,00 USD gegenüber 8.073,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Uber.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 0,357 USD je Aktie aus.

