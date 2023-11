Uber Aktie News: Uber tendiert am Montagmittag seitwärts

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Uber. Zum Vortag unverändert notierte die Uber-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 49,80 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:52 Uhr bei der Uber-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 49,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 49,94 EUR. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 49,26 EUR. Bei 49,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 3.521 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,55 EUR am 27.12.2022. Mit einem Kursverlust von 54,73 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Uber gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Uber mit -0,61 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.292,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.343,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Uber-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.02.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,373 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ

NYSE-Titel Uber-Aktie höher: Uber macht Gewinn - Umsatz unter Erwartungen

Ausblick: Uber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse