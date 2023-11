Uber im Fokus

Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag gesucht

20.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 54,91 USD.

Werte in diesem Artikel Aktien Uber 50,15 EUR 0,45 EUR 0,91% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 54,91 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 54,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,95 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 927.313 Uber-Aktien. Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 54,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 0,06 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 56,45 Prozent Luft nach unten. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 USD an. Uber veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Uber ebenfalls ein EPS von -0,61 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 9.292,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.343,00 USD erwirtschaftet worden. Am 07.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 0,373 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ NYSE-Titel Uber-Aktie höher: Uber macht Gewinn - Umsatz unter Erwartungen Ausblick: Uber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

