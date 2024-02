Uber Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Uber

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 76,38 USD.

Das Papier von Uber befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 76,38 USD ab. Die Uber-Aktie sank bis auf 76,07 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 76,38 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 476.029 Uber-Aktien.

Bei 81,86 USD erreichte der Titel am 16.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,17 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 29,23 USD erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 61,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.02.2024 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,29 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.607,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.936,00 USD ausgewiesen.

Am 01.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie profitiert: Uber will Aktien im Milliardenwert zurückkaufen

Konkurrenz für NYSE-Titel Uber: Grab und GoTo offenbar doch an Fusion interessiert - Uber-Aktie verliert

NYSE-Wert Uber-Aktie reagiert mit leichten Zuschlägen auf starke Zahlen: Uber mit überraschend hohem Quartalsgewinn